Больницы передавали друг другу пациента, пока тот не умер

Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 55-летнего Карена А. в помещении одной из больниц. Медиков подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает 31 января СУ СК РФ по НСО. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщалось в СМИ, инвалиду третьей группы, страдающему диабетом, стало плохо вечером 23 января. В тяжелом состоянии его привезли во вторую городскую больницу. Однако на госпитализацию мужчину не приняли под тем предлогом, что не занимаются лечением диабета.

Врачи вызвали неотложку и отправили пациента в горбольницу № 12, но там терапевт осмотрел больного и посоветовал ехать домой, воспользовавшись платной службой. Когда родственница пациента возмутилась, медики снова повезли диабетика в горбольницу № 2.

Умирающего человека возили туда-обратно по маршруту 2-я — 12-я горбольницы два раза. В итоге под утро он скончался в 12-й больнице на улице Трикотажной. 26 января Карена А. похоронили.

«А как же клятва Гиппократа? Гнать в шею таких медиков», — отреагировали пользователи соцсетей. Многие поделились собственным негативным опытом — ужасных палатах, пленках вместо стекла на окнах и отказах пришивать оторванный палец.

«Мой папа умер в приемном покое — “скорая” привезла его в 10.30 утра с резкой болью в области живота. Врачи отмахивались — подождите, очередь. В 17 часов он потерял сознание. Больше мы его живым не видели», — рассказал один из подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск».