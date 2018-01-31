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09:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Уфимец получил деньги при продаже несуществующего мотоцикла

Житель Уфы похищал деньги у покупателей под предлогом продажи несуществующего мотоцикла.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба уфимской прокуратуры.

По версии следствия, с июля 2016 года по март 2017 года он выкладывал в интернете объявления о продаже мотоцикла Honda, которого у него никогда не было. Пятеро покупателей перечислили ему предоплату в размере 264 тысячи рублей. Получив деньги, мнимый продавец скрылся. Свою вину он признал полностью. Уголовное дело направлено в Демский районный суд Уфы.

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