В Калининграде напротив «Акрополя» прорвало трубы, идет горячий пар из-под земли
В Калининграде в среду, 31 января, рано утром случилась коммунальная авария в центре города.
В Калининграде в среду, 31 января, рано утром случилась коммунальная авария в центре города.
Очевидцы сообщают, что напротив торгового центра «Акрополь» возле канализационного люка утечка.
— У «Акрополя» утечка теплоносителя. Либо прорыв теплотрассы, либо неполадка оборудования. Причина выясняется, — сообщил «Комсомолке»
В скором времени станет понятно, каким образом это будут ликвидировать.