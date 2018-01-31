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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде напротив «Акрополя» прорвало трубы, идет горячий пар из-под земли

В Калининграде в среду, 31 января, рано утром случилась коммунальная авария в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Очевидцы сообщают, что напротив торгового центра «Акрополь» возле канализационного люка утечка. Из-под земли выбивается горячий пар.

— У «Акрополя» утечка теплоносителя. Либо прорыв теплотрассы, либо неполадка оборудования. Причина выясняется, — сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь «Калининградтеплосеть» Крилл Зуб. — На место выехали коммунальные службы.

В скором времени станет понятно, каким образом это будут ликвидировать.

Пресс-секретарь уточнил, что на данный момент отключений пользователей от теплоснабжений и горячего водоснабжения в Калининграде нет.

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