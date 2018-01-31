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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом легковушка протаранила фуру

Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Polo и магистрального тягача DAF, произошедшего на трассе Москва — Волгоград в Михайловском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в среду, 30 января, в 18:00. 28-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, ехал по трассе Москва — Волгоград. На 770-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в магистральный тягач DAF. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, однако этого сделать не удалось — тяжелая фура буквально смяла легковушку.

В результате аварии водитель Volkswagen и двое его пассажиров в возрасте 47 и 49 лет с травмами были доставлены в ближайшую больницу.

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