Под Волгоградом легковушка протаранила фуру

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в среду, 30 января, в 18:00. 28-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, ехал по трассе Москва — Волгоград. На 770-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в магистральный тягач DAF. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, однако этого сделать не удалось — тяжелая фура буквально смяла легковушку.