Чиновник ДОСААФ получил 5 лет колонии за подделку документов и злоупотребление полномочиями

По данным ведомства, за выдачу свидетельств без обучения и экзаменов злоумышленник получил от двух граждан 18 и 15,4 тысячи рублей. Кроме того, обвиняемый организовал бесплатное обучение для трех человек на профессию водителя различных категорий. Этим он нанес ущерб учреждению в размере более 65 тысяч рублей.