Чиновник ДОСААФ получил 5 лет колонии за подделку документов и злоупотребление полномочиями
В Ростовской области осужден начальник Каменского учебного
В Ростовской области осужден начальник Каменского учебного
Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе, подделке документов, а также в злоупотреблении полномочиями. Чиновник ДОСААФ получил 5 лет 1 месяц колонии общего режима.
По данным ведомства, за выдачу свидетельств без обучения и экзаменов злоумышленник получил от двух граждан 18 и 15,4 тысячи рублей. Кроме того, обвиняемый организовал бесплатное обучение для трех человек на профессию водителя различных категорий. Этим он нанес ущерб учреждению в размере более 65 тысяч рублей.