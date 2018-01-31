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18:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Чиновник ДОСААФ получил 5 лет колонии за подделку документов и злоупотребление полномочиями

В Ростовской области осужден начальник Каменского учебного спортивно-технического клуба регионального отделения ДОСААФ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры ЮВО.

Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе, подделке документов, а также в злоупотреблении полномочиями. Чиновник ДОСААФ получил 5 лет 1 месяц колонии общего режима.

По данным ведомства, за выдачу свидетельств без обучения и экзаменов злоумышленник получил от двух граждан 18 и 15,4 тысячи рублей. Кроме того, обвиняемый организовал бесплатное обучение для трех человек на профессию водителя различных категорий. Этим он нанес ущерб учреждению в размере более 65 тысяч рублей.

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