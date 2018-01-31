В Калининграде воры сбежали из обворованной квартиры по простыням
В Калининграде ворам пришлось сбегать из обворованной ими квартиры по веревке из простыней. Снаружи их ждал хозяин дома. Подробности рассказали в
В Калининграде ворам пришлось сбегать из обворованной ими квартиры по веревке из простыней. Снаружи их ждал хозяин дома. Подробности рассказали в
Воров на месте преступления застукал 40-летний хозяин квартиры — местный предприниматель. Он заблокировал дверь и вызвал полицию. Но грабители не думали сдаваться — по веревке, сделанной из простыни, они с 6 этажа спустились вниз.
Однако и это им не помогло — их задержали полицейские.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, у 34-летнего ранее судимого мужчины изъята сумка с похищенным вещами, в которой находились 13 килограммов
Возбуждены уголовные дела.