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17:28 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде воры сбежали из обворованной квартиры по простыням

В Калининграде ворам пришлось сбегать из обворованной ими квартиры по веревке из простыней. Снаружи их ждал хозяин дома. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России.

Воров на месте преступления застукал 40-летний хозяин квартиры — местный предприниматель. Он заблокировал дверь и вызвал полицию. Но грабители не думали сдаваться — по веревке, сделанной из простыни, они с 6 этажа спустились вниз.

Однако и это им не помогло — их задержали полицейские.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, у 34-летнего ранее судимого мужчины изъята сумка с похищенным вещами, в которой находились 13 килограммов янтаря-сырца и 2 килограмма янтарных изделий, деньги и ювелирные украшения. Общая их стоимость оценена более чем в миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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