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18:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

С версией о незаконном бизнесе. Дело о взятках главного архитектора Воронежа дошло до суда

Антон Шевелёв признал вину в преступлениях частично.

Источник: Вести - Воронеж

Дело по обвинению главного архитектора Воронежа Антона Шевелёва в получении взяток дошло до суда. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области и СУ СКР по региону в среду, 31 января. Чиновника год назад, в январе 2017 года, поймали с поличным оперативники воронежского ФСБ и следователи СК. С того времени он находится под домашним арестом. Вину в коррупционных преступлениях бывший архитектор Воронежа признал частично, он настраивает на своей версии о незаконном бизнесе.

Спусковым «крючком» и истории высокопоставленного чиновника оказалась речь губернатора Алексея Гордеева об «архитектурном бандитизме». Так в январе 2017 года глава региона назвал строительство торгового центра и кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1», которая начала компания жены экс-мэра Воронежа Сергея Колиуха. Вскоре после этого Антона Шевелёва задержали силовики.

В основу дела поначалу легли показания директора проектной компании ООО «ПСК КРОиС» Руслана Куцева, что сразу же стало достоянием общественности.

По версии следствия, Антон Шевелёв договорился со своим знакомым руководителем проектной организации, что тот будет платить за беспрепятственное согласование проектов, сделанных для строителей. За откаты чиновник пообещал своё покровительство — без проблем согласовывать проекты, изготовленные специалистами фирмы. Кроме того, Шевелёв, используя свой авторитет, советовал строителям обращаться именно в эту проектную организацию. Сумму отката главный архитектор определял в зависимости от стоимости проекта — суммы, полученный за эскизы от строительной организации.

Взаимовыгодное сотрудничество между чиновником и директором фирмы продолжалось с октября 2015 года по январь 2017 года. Согласно версии следствия, за это время сумма взятки за согласованные проекты достигла 3 млн 570 тыс. рублей. Правда, получал эти деньги Антон Шевелёв частями, после проплат строителей проектировщикам. Фактически Шевелёв получил от директора компании 990 тыс. рублей. Часть этих денег чиновнику перечислили на карточку.

За время следствия сотрудники СУ СКР по региону уличили Антона Шевелёва в четырех фактах получения денег от проектировщика. Речь шла о нескольких объектах, в том числе о согласовании проектов многоэтажек на набережной Массалитинова и улице 9 Января.

— Все преступные деяния бывшего чиновника охватывались единым умыслом, деньги обвиняемый систематически получал от одного и того же человека за совершение действий в пользу последнего. Поэтому ему было предъявлено обвинение за длящееся преступление по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Дело Антона Шевелёва возбуждено по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки. Год, который Антон Шевелёв провёл под домашним арестом, при вынесении обвинительного приговора зачтётся ему в срок.

Антон Шевелёв не отрицает, что получал деньги от проектировщиков. Однако представил следователем свою версию событий. По словам экс-чиновника, у него с директором проектной организации был совместный бизнес. Он помогал в подготовке эскизов для строителей, за что и получал деньги. Поэтому и судить его надо за незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) — статья предусматривает до 2 лет лишения свободы и до 300 тыс. рублей штрафа.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, дело будет рассматривать Ленинский районный суд. Главная интрига предстоящего процесса по делу Антона Шевелёва — в чью версию больше поверит суд.

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