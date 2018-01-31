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17:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом

Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 31 января 2018 года, согласно обвинению, в 2011 году на приобретение недвижимости из федерального бюджета было выделено 64,8 млн рублей, в 2012 — 83,5 млн рублей. По результатам аукциона следственное управление заключило контракт с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) на строительство здания управления. В соответствии с контрактом его цена являлась фиксированной и не подлежала увеличению или уменьшению. Никто со стороны государственного заказчика был не вправе подписывать документы о приемке фактически не выполненных работ.

Позднее обвиняемый узнал, что ООО, с которым был заключен контракт, было включено в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ. Несмотря на это, он решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать меры к расторжению контракта. Наоборот, он произвел по этому контракту оплату деньгами, выделенными управлению на 2011 год.

Согласно обвинению, действия Стравинскаса повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование 34,9 млн рублей бюджетных средств. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п."в ч.3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Владимир Стравинскас руководил нижегородским управлением СК с сентября 2007 по март 2015 года.

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