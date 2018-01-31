Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом

Как сообщила объединенная
Позднее обвиняемый узнал, что ООО, с которым был заключен контракт, было включено в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ. Несмотря на это, он решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать меры к расторжению контракта. Наоборот, он произвел по этому контракту оплату деньгами, выделенными управлению на 2011 год.
Согласно обвинению, действия Стравинскаса повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование 34,9 млн рублей бюджетных средств. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п."в ч.3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).
Владимир Стравинскас руководил нижегородским управлением СК с сентября 2007 по март 2015 года.