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17:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака в Воротынском районе Нижегородской области

Сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака в Воротынском районе Нижегородской области 30 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, днем поступило сообщение о том, что 43-летний нижегородец, рыбачивший на реке Сура, плохо себя почувствовал, стал добираться домой и заблудился. Ситуацию усугубила начавшаяся метель. На помощь мужчине выехали спасатели на судне на воздушной подушке. Специалисты быстро нашли рыбака и доставили его на берег, от медицинской помощи он отказался.

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