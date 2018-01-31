Сотрудники МЧС спасли заблудившегося во время метели рыбака в Воротынском районе Нижегородской области

Согласно информации, днем поступило сообщение о том, что 43-летний нижегородец, рыбачивший на реке Сура, плохо себя почувствовал, стал добираться домой и заблудился. Ситуацию усугубила начавшаяся метель. На помощь мужчине выехали спасатели на судне на воздушной подушке. Специалисты быстро нашли рыбака и доставили его на берег, от медицинской помощи он отказался.