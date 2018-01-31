В Тимашевском районе погиб водитель легковушки, влетевшей под КамАЗ
Смертельная авария случилась 31 января около восьми утра на трассе между станицей Роговской и хутором Некрасова.
Смертельная авария случилась 31 января около восьми утра на трассе между станицей Роговской и хутором Некрасова.
По сообщениям очевидцев, «десятка» на обледенелой трассе влетела в КамАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пассажира госпитализировали.
С грузового автомобиля слетел прицеп и перегородил полтрассы.
— Этим утром после ночного дождя дорогу приморозило. Возможно, именно гололед стал причиной ДТП, — пишут свидетели аварии в социальных сетях.
Утром на трассе собралась многокилометровая пробка. Сейчас точные обстоятельства