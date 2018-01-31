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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тимашевском районе погиб водитель легковушки, влетевшей под КамАЗ

Смертельная авария случилась 31 января около восьми утра на трассе между станицей Роговской и хутором Некрасова.

По сообщениям очевидцев, «десятка» на обледенелой трассе влетела в КамАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пассажира госпитализировали.

С грузового автомобиля слетел прицеп и перегородил полтрассы.

— Этим утром после ночного дождя дорогу приморозило. Возможно, именно гололед стал причиной ДТП, — пишут свидетели аварии в социальных сетях.

Утром на трассе собралась многокилометровая пробка. Сейчас точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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