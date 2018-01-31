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18:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском дворе автохам помешал проехать «скорой» с 1,5-годовалым ребёнком

Водитель Nissan Almera припарковался во дворе, перегородив дорогу.

В жилкомплексе «Москвоский квартал» очередная проблема — в этот раз в группе «Аварии|ДТП|Воронежа» опубликовали фотографию иномарки, перегородившей проезжую часть. Снимок появился в сети во вторник, 30 января.

По фотографии, сделанной из окна одной из квартир на высоком этаже, видно, что автомобилист мог бы поставить машину так, чтобы никому не мешать.

Брошенная машина помешала проехать «скорой», которая везла в больницу полуторагодовалого малыша, написала под постом его мама Виктория Дорохина. Девушка добавила, что они уже думали о том, что пора вызывать вторую «скорую», «так как у ребёнка тяжёлый случай», но «горе-парковщик через полчаса, а то и больше, наконец-то вышел и убрал своё авто».

Непонятным остаётся тот факт, почему «скорая» не стала разворачиваться или проезжать задним ходом, чтобы выехать с другой стороны.

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