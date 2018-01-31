Автобус с пассажирами врезался в Mercedes в Алматы: есть пострадавшие

ДТП произошло на перекрестке на Райымбека — Панфилова. Водитель автомашины Mercedes двигался в западном направлении по проспекту Райымбека. При левом повороте на улицу Панфилова автомашина не пропустила автобус, который ехал в восточном направлении по Райымбека по автобусной полосе. После столкновения c автобусом Mercedes отлетел на обочину.