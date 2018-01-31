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17:48 (мск), источник: Tengrinews

Автобус с пассажирами врезался в Mercedes в Алматы: есть пострадавшие

Городской маршрутный автобус № 23 столкнулся с автомашиной Mercedes в Алматы. Пострадали пассажиры автобуса, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло на перекрестке на Райымбека — Панфилова. Водитель автомашины Mercedes двигался в западном направлении по проспекту Райымбека. При левом повороте на улицу Панфилова автомашина не пропустила автобус, который ехал в восточном направлении по Райымбека по автобусной полосе. После столкновения c автобусом Mercedes отлетел на обочину.

В результате пострадало три человека, находившихся в автобусе в момент аварии. С различными травмами они были госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы.

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