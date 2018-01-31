Подростки избили и ограбили жителя Петербурга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на 42-летнего мужчину, которого, по предварительным данным, избили и ограбили пятеро подростков, сообщает ГУМВД по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на 42-летнего мужчину, которого, по предварительным данным, избили и ограбили пятеро подростков, сообщает ГУМВД по
«Ночью 31 января 2018 года в полицию Красногвардейского района
Пострадавший был госпитализирован в больницу.
В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, изучают записи с камер видеонаблюдения.