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17:46 (мск), источник: РИА Новости

Подростки избили и ограбили жителя Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства нападения на 42-летнего мужчину, которого, по предварительным данным, избили и ограбили пятеро подростков, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

«Ночью 31 января 2018 года в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 42-летнего местного жителя. С его слов, около трех часов ночи у дома 24 на Новочеркасском проспекте пятеро подростков избили его и отобрали личные вещи (мобильный телефон, очки, проездную карту)», — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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