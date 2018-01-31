Подростки избили и ограбили жителя Петербурга

«Ночью 31 января 2018 года в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 42-летнего местного жителя. С его слов, около трех часов ночи у дома 24 на Новочеркасском проспекте пятеро подростков избили его и отобрали личные вещи (мобильный телефон, очки, проездную карту)», — говорится в сообщении.