В Воронежской области за торговлю наркотиками задержали 26 человек
Полицейские в Воронежской области задержали 26 предполагаемых членов преступного сообщества, которые торговали наркотиками на территории четырех областей России, сообщает в среду
Полицейские в Воронежской области задержали 26 предполагаемых членов преступного сообщества, которые торговали наркотиками на территории четырех областей России, сообщает в среду
По данным МВД, задержанные подозреваются в совершении более 20 особо тяжких преступлений. Синтетические наркотики распространялись бесконтактным способом при помощи электронных программ в интернете. При обысках у подозреваемых изъято свыше пяти килограммов наркотических веществ.
«В результате
Полиция объединила уголовные дела, возбужденные по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», в одно производство. Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, отметили в МВД.
«В отношении подозреваемых в организации преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волк.
Санкция статьи о создании преступного сообщества и участии в нем также предусматривает до 20 лет лишения свободы.