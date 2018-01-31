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18:06 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области за торговлю наркотиками задержали 26 человек

Полицейские в Воронежской области задержали 26 предполагаемых членов преступного сообщества, которые торговали наркотиками на территории четырех областей России, сообщает в среду пресс-служба МВД РФ.

Источник: РИА Новости

По данным МВД, задержанные подозреваются в совершении более 20 особо тяжких преступлений. Синтетические наркотики распространялись бесконтактным способом при помощи электронных программ в интернете. При обысках у подозреваемых изъято свыше пяти килограммов наркотических веществ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области задержали 26 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые в составе преступного сообщества занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Воронежской, Липецкой, Рязанской областей и Московского региона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба.

Полиция объединила уголовные дела, возбужденные по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», в одно производство. Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, отметили в МВД.

«В отношении подозреваемых в организации преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волк.

Санкция статьи о создании преступного сообщества и участии в нем также предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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