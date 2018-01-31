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18:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жительница Ростовской области получила за жестокое убийство 11 лет и 6 месяцев тюрьмы

Жительница Дона получила за жестокое убийство 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла в ноябре 2016 года в Зверево.

Во время ссоры женщина взяла пластиковую бутылку с бензином и вылила содержимое в лицо мужчины. В этот момент сожитель женщины прикуривал сигарету. В результате пострадавший получил многочисленные ожоги, от которых скончался в ГБСМП-2 Ростова-на-Дону.

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