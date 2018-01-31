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18:00 (мск), источник: РИАЦ

Руководство волгоградской школы искусств поочерёдно идёт под суд

В Волгограде будут судить главного бухгалтера детской школы искусств № 4. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, главбух фиктивно устроила в школу свою дочь на должность костюмера. И хотя любимое дитя фактически не работало ни единого дня, зарплата ей перечислялась вполне исправно. Городской казне нанесён таким образом ущерб около 850 тысяч рублей. Своей вины мать и дочь не отрицают. Соответствующая статья УК, в качестве максимального наказания, предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Примечательно, что неделю назад был осуждён за мошенничество директор этой же школы. Правда, Центральный суд, учитывая различные обстоятельства, счёл возможным ограничиться условным сроком в 2,5 года.

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