Руководство волгоградской школы искусств поочерёдно идёт под суд

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, главбух фиктивно устроила в школу свою дочь на должность костюмера. И хотя любимое дитя фактически не работало ни единого дня, зарплата ей перечислялась вполне исправно. Городской казне нанесён таким образом ущерб около 850 тысяч рублей. Своей вины мать и дочь не отрицают. Соответствующая статья УК, в качестве максимального наказания, предусматривает до 6 лет лишения свободы.