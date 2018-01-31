Руководство волгоградской школы искусств поочерёдно идёт под суд
В Волгограде будут судить главного бухгалтера детской школы искусств № 4. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда.
В Волгограде будут судить главного бухгалтера детской школы искусств № 4. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда.
Как сообщила РИАЦ
Примечательно, что неделю назад был осуждён за мошенничество директор этой же школы. Правда, Центральный суд, учитывая различные обстоятельства, счёл возможным ограничиться условным сроком в 2,5 года.