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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

В Минске ищут мужчину, укравшего портмоне с деньгами и документами

Установить злоумышленника правоохранителям помог анализ записей с камер видеонаблюдения.

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Неизвестный мужчина в одной из минских парикмахерских достал из чужой куртки портмоне с деньгами и документами и скрылся — теперь его разыскивает милиция, об этом Sputnik сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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27 января между 16 и 17 часами в парикмахерской по улице Макаенка у одного из посетителей пропало портмоне. Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что его взял неизвестный мужчина. Он сначала достал портмоне из чужой курки и положил его к себе в карман, а потом переложил в сумку и поспешно удалился.

На вид подозреваемому 60−65 лет, его рост около 170−175 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у него седые, зачесанные назад. В момент совершения кражи был одет в свитер с горизонтальными полосами, черные штаны и серые ботинки. При нем была черная сумка.

Милиция обращается с просьбой к гражданам, располагающим какой-либо информацией о мужчине или о произошедшем, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 280−02−02, 8 (017) 239−66−09, 8 (029) 660−30−08 или 102.

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