В Минске ищут мужчину, укравшего портмоне с деньгами и документами
Установить злоумышленника правоохранителям помог анализ записей с камер видеонаблюдения.
Установить злоумышленника правоохранителям помог анализ записей с камер видеонаблюдения.
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Неизвестный мужчина в одной из минских парикмахерских достал из чужой куртки портмоне с деньгами и документами и скрылся — теперь его разыскивает милиция, об этом Sputnik сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
27 января между 16 и 17 часами в парикмахерской по улице Макаенка у одного из посетителей пропало портмоне. Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что его взял неизвестный мужчина. Он сначала достал портмоне из чужой курки и положил его к себе в карман, а потом переложил в сумку и поспешно удалился.
На вид подозреваемому 60−65 лет, его рост около 170−175 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у него седые, зачесанные назад. В момент совершения кражи был одет в свитер с горизонтальными полосами, черные штаны и серые ботинки. При нем была черная сумка.
Милиция обращается с просьбой к гражданам, располагающим