Станция «Елизаровская» открылась после 50-минутной проверки
Взрывоопасных веществ не обнаружено.
Взрывоопасных веществ не обнаружено.
Метро «Елизаровская» заработало после проверки, сообщает
В 16.10 31 января на платформе «Елизаровской» обнаружили бесхозный предмет. Станцию закрыли. Специалисты осмотрели находку и установили, что она полностью безопасна для пассажиров.
Через 50 минут «Елизаровская» вновь заработала в штатном режиме.
Петербуржцев просят быть внимательным и не оставлять свои личные вещи в подземке.