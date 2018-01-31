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18:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станция «Елизаровская» открылась после 50-минутной проверки

Взрывоопасных веществ не обнаружено.

Метро «Елизаровская» заработало после проверки, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Станция была закрыта в течение 50 минут.

В 16.10 31 января на платформе «Елизаровской» обнаружили бесхозный предмет. Станцию закрыли. Специалисты осмотрели находку и установили, что она полностью безопасна для пассажиров.

Через 50 минут «Елизаровская» вновь заработала в штатном режиме.

Петербуржцев просят быть внимательным и не оставлять свои личные вещи в подземке.

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