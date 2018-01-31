Politico: поезд с членами Конгресса США врезался в грузовик в штате Вирджиния
По данным газеты, законодатели не пострадали, водителю грузовика оказывается медицинская помощь.
По данным газеты, законодатели не пострадали, водителю грузовика оказывается медицинская помощь.
ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд компании Amtrak, в салоне которого находились члены Конгресса США от Республиканской партии, в среду врезался в грузовик, сообщает газета Politico.
Инцидент произошел в штате Вирджиния в районе города Шарлотсвилл. По данным газеты, законодатели не пострадали, водителю грузовика оказывается медицинская помощь.