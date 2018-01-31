Под Витебском молоковоз врезался в фуру, водитель погиб

36-летний водитель молоковоза погиб в аварии под Витебском, около поселка Кировский. Трагедия случилась вечером 30 января. Водитель молоковоза ГАЗ-3309 не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с фурой Mersedes-Benz. Водитель молоковоза погиб на месте происшествия, водитель фуры получил травмы, его доставили в больницу.

-Витебским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека), — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.