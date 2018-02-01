Землетрясение в Анапе стало третьим на побережье за две недели

Источник: Кубань 24

Эпицентр сейсмического волнения находился в море. Эвакуация людей не потребовалась, о разрушениях и травмах, по данным спасателей, никто из горожан не сообщал. Все службы работают в штатном режиме. В социальных сетях местные жители утверждают, что толчки были сильнее, чем на прошлой неделе: в домах двигалась мебель и дрожали люстры.

Это уже третий случай сейсмоактивности на Черноморском побережье за последние две недели. Ученые связывают это с территориальными особенностями края.

«Сейсмичность и сейсмические процессы — это следствие геодинамической активности. Она довольно высокая на всем Кавказе, потому что местные горы — молодые, и до сих пор развиваются», — рассказал кандидат геолого-минералогических наук Владимир Шереметьев.