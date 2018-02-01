Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Под Иваново учительница русского языка била учеников указкой
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Украинцы чемоданами везут в Крым тушенку - СМИ
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Похудевшая Пугачева носит джинсы подросткового размера - СМИ
Жена Маликова показала фото с новорожденным сыном
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:55 (мск), источник: Кубань 24

Землетрясение в Анапе стало третьим на побережье за две недели

Подземные толчки жители прибрежной зоны ощутили утром 31 января.

Источник: Кубань 24

Эпицентр сейсмического волнения находился в море. Эвакуация людей не потребовалась, о разрушениях и травмах, по данным спасателей, никто из горожан не сообщал. Все службы работают в штатном режиме. В социальных сетях местные жители утверждают, что толчки были сильнее, чем на прошлой неделе: в домах двигалась мебель и дрожали люстры.

Это уже третий случай сейсмоактивности на Черноморском побережье за последние две недели. Ученые связывают это с территориальными особенностями края.

«Сейсмичность и сейсмические процессы — это следствие геодинамической активности. Она довольно высокая на всем Кавказе, потому что местные горы — молодые, и до сих пор развиваются», — рассказал кандидат геолого-минералогических наук Владимир Шереметьев.

Специалисты сообщают, что волноваться людям не стоит. Чем чаще происходят землетрясения небольшой магнитуды, тем меньше вероятность разрушительных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фоторепортаж с горнолыжного фестиваля ID Fest в Сочи
Как выплатить налоги в случае выигрыша в лотерею
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь