В Волгограде после посадки загорелся самолет

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет прилетел в Волгоград из Москвы.

«После приземления на борту воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети. Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием», — сказал источник.