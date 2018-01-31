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21:42 (мск), источник: Интерфакс

В Волгограде после посадки загорелся самолет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — На борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда начался пожар, пассажиры эвакуированы.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет прилетел в Волгоград из Москвы.

«После приземления на борту воспламенилось зарядное устройство от бортовой сети. Экипаж эвакуировал пассажиров через надувные трапы и самостоятельно справился с возгоранием», — сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал.

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