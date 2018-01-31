Десятки белорусов пострадали от действий иностранной форекс-компании

Схема мошенничества во всех случаях одинакова. По словам одного из жителей Минска, который потерял свои деньги, весной ему поступил звонок на мобильный телефон из компании «Трэйд-12». Номер определился как канадский. На чистом русском предложили работу на фондовом рынке. Мужчина долго отказывался, но под большим психологическим давлением согласился, внес первый депозит. Начал с $100, далее пополнил свой баланс. Когда пришло время снимать средства, он, по правилам компании, поставил деньги на вывод, но в итоге пришел отказ.

Мужчина потерял $30 тыс. Собратьев по несчастью только в Беларуси у него около 50 человек. Пострадавшие написали заявления в милицию. Уголовных дел пока не заводили — нет состава преступления, поскольку люди по своей воле отдавали деньги. К тому же компания не просто находится за рубежом, а в оффшорной зоне. По словам официального представителя ГУВД Минска Екатерины Вершицкой, мошенничество — это очень сложная категория преступлений. В этом случае оно совершается еще и за пределами страны. «Составляет определенную сложность даже возбудить уголовное дело в отношении кого-либо, потому что это действие заканчивается в иностранном государстве, не в Минске», — сказала она.