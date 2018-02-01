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09:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

Четыре дома горели в Нижегородской области 31 января

Самый крупный пожар произошел в Кстовском районе.

Четыре дома горели в Нижегородской области 31 января, в среду.

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, около часа ночи стало известно о возгорании в деревне Удельная Чащиха Краснобаковского района, где в результате пожара сгорел дом

Около девяти часов утра загорелся дом в поселке Дальнее Константиново. Огнем была повреждена внутренняя отделка на площади 20 кв. м.

В 13:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в Кстовском районе, где сгорели дом и надворные постройки на площади 42 кв. м.

В 16:22 загорелся дом в деревне Староустье Воскресенского района. Огнем была уничтожена кровля дома на площади 10 кв. м.

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