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10:15 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону допросят свидетелей по делу экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в четверг планирует допросить свидетелей по делу экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских.

Источник: РИА Новости

«Прошу вызвать на следующее заседание десять свидетелей», — сказал судья секретарю на предыдущем заседании.

Ранее в суде были допрошены оба потерпевших по делу, которые рассказали, как получили травмы от Бессонова. После этого суд отложил заседание до 1 февраля, предоставив время для ознакомления с материалами новому адвокату, вступившему в дело.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье «применение насилия в отношении представителя власти» — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.

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