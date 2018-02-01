В Ростове-на-Дону допросят свидетелей по делу экс-депутата Бессонова

Источник: РИА Новости

«Прошу вызвать на следующее заседание десять свидетелей», — сказал судья секретарю на предыдущем заседании.

Ранее в суде были допрошены оба потерпевших по делу, которые рассказали, как получили травмы от Бессонова. После этого суд отложил заседание до 1 февраля, предоставив время для ознакомления с материалами новому адвокату, вступившему в дело.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье «применение насилия в отношении представителя власти» — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.