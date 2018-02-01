Летный отряд набрал высоту цен. Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 224-м отряде приняло к своему производству главное следственное управление СКР. Изначально в махинациях разбиралось следственное управление на транспорте. Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, которого по ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу. Помимо стандартных доводов о том, что Дмитрий Новицкий не намерен скрываться и препятствовать расследованию уголовного дела, защита также делала акцент на «незаконном возбуждении уголовного дела, отсутствии события преступления», где размер ущерба даже не установлен. Однако добиться более мягкой меры пресечения в Мосгорсуде защите не удалось.

Между тем, по данным источников «Ъ», в ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО «Рособоронэкспорт», выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Основанием для доследственной проверки, а по ее результатам и уголовного дела стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.

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По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться в суммы от нескольких сотен миллионов до 2 млрд руб. Впрочем, судебная финансовая экспертиза, которая должна определить точную сумму ущерба, еще не завершена.

При этом источник «Ъ» в Минобороны, дочерней структурой которого является 224-й летный отряд, утверждает, что еще одним фигурантом этого дела якобы является бывший начальник Дмитрия Новицкого Константин Вартанов. Своей должности вместе с замом он лишился еще в 2016 году в связи с выявленными в деятельности отряда нарушениями, которые и легли затем в уголовное дело. По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «Рособоронэкспорту» «логистические услуги». В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.

При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда. Полученные от «Рособоронэкспорта» деньги, если верить источнику «Ъ», выводились с ее счетов в несколько ближневосточных банков. В СКР комментировать ход расследования отказались.

Мера пресечения Константину Вартанову, который из поля зрения правоохранительных органов исчез после начала расследования, пока не избиралась. Отметим, что в июле 2015 года Константин Вартанов был привлечен к административной ответственности за то, что возглавляемый им летный отряд оказывал услуги по подготовке авиаспециалистов, не имея лицензии на образовательную деятельность.

Тогда мировой суд назначил Константину Вартанову штраф в размере 30 тыс. руб. Согласно данным СПАРК, в том же 2015 году выручка 224-го летного отряда составила около 2 млрд руб., а чистая прибыль — 42 млн руб.

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224-й летный отряд был основан еще в 1979 году. Он, в частности, обеспечивал переброску грузов и личного состава во время войны в Афганистане. В то время пилоты формально были приписаны к Министерству гражданской авиации. В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны. Впрочем, важным видом деятельности оставались коммерческие перевозки, которые должны были тогда пополнять бюджет ВВС. Сейчас отряд использует самолеты Ил-76МД и Ан-124−100 из состава нескольких военно-транспортных авиационных полков, базирующихся на аэродромах в Европейской части России.

Любопытно, что офис самой компании располагается в Сокольниках, буквально в двух шагах от СИЗО «Матросская Тишина».

Возможно, это обстоятельство стало причиной того, что обвиняемого Новицкого сначала определили в СИЗО «Медведь», а затем, когда он не признал вину и отказался сотрудничать со следствием, отправили в менее комфортную «Бутырку».

Адвокат Дмитрия Новицкого от комментариев воздержался, сославшись на отсутствие согласия своего доверителя.

В «Рособоронэкспорте», являющемся потерпевшей стороной по делу, от комментариев также воздержались.

«Непосредственно меня эта история не касается, поэтому интересоваться судьбой своих предшественников смысла не вижу», — заявил, в свою очередь, «Ъ» нынешний гендиректор 224-го летного отряда Владимир Михейчик, подтвердивший при этом, что в отряде проводились выемки документов.