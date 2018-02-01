Пытавшийся убить любовницу 50-летний мужчина осужден в Арзамасе

Арзамасский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в покушении на убийство и разбое. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева.



Как сообщалось ранее, преступление произошло в Арзамасе в ноябре 2016 года в одной из квартир, сдающихся посуточно.



В этой квартире женатый мужчина встретился со своей любовницей. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил представительницу слабого пола ножом в грудь. Затем он забрал принадлежавшие женщине мобильный телефон, деньги, золотые украшения и паспорт, после чего запер квартиру и уехал в Нижний Новгород.



Обеспокоенный долгим отсутствием матери, сын стал ее разыскивать. Он смог выяснить, что за день до исчезновения мать искала посуточную квартиру. Он разыскал владельца этой квартиры, который подтвердил, что похожая по приметам женщина действительно сняла у него жилище. Отправившись вместе в эту квартиру, они обнаружили в комнате истекающую кровью женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали, и медикам удалось спасти ей жизнь.



Решением суда злоумышленник приговорен к 11-ти годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год и 1 месяц.



