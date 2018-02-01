Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Продукты, которых теперь можно не бояться
Тимур Родригез показал подросших сыновей
«Украли?»: Машков в шутку поинтересовался откуда у Путина фильм
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Украинцы чемоданами везут в Крым тушенку - СМИ
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Похудевшая Пугачева носит джинсы подросткового размера - СМИ
Жена Маликова показала фото с новорожденным сыном
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
12«Синее кровавое суперлуние»
09:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пытавшийся убить любовницу 50-летний мужчина осужден в Арзамасе

Происшествие случилось в ноябре 2016 года.

Арзамасский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в покушении на убийство и разбое. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева.

Как сообщалось ранее, преступление произошло в Арзамасе в ноябре 2016 года в одной из квартир, сдающихся посуточно.

В этой квартире женатый мужчина встретился со своей любовницей. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил представительницу слабого пола ножом в грудь. Затем он забрал принадлежавшие женщине мобильный телефон, деньги, золотые украшения и паспорт, после чего запер квартиру и уехал в Нижний Новгород.

Обеспокоенный долгим отсутствием матери, сын стал ее разыскивать. Он смог выяснить, что за день до исчезновения мать искала посуточную квартиру. Он разыскал владельца этой квартиры, который подтвердил, что похожая по приметам женщина действительно сняла у него жилище. Отправившись вместе в эту квартиру, они обнаружили в комнате истекающую кровью женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали, и медикам удалось спасти ей жизнь.

Решением суда злоумышленник приговорен к 11-ти годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год и 1 месяц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, как меняются цены на продукты в регионе
Амбулатории Нижнего и Воротынца вошли в Топ-5 рейтинга медорганизаций
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь