В Самаре более двух часов тушили крупный пожар в автосервисе

На месте происшествия горело здание автосервиса на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:37. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.