В Самаре более двух часов тушили крупный пожар в автосервисе
В среду, 31 января, в 19:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Лунной в Железнодорожном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
В среду, 31 января, в 19:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Лунной в Железнодорожном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело здание автосервиса на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:37. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.