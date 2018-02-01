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09:38 (мск), источник: Volga News

В Самаре более двух часов тушили крупный пожар в автосервисе

В среду, 31 января, в 19:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Лунной в Железнодорожном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело здание автосервиса на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали девять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 21:37. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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