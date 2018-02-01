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09:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге в перестрелке пострадал полицейский

В Петербурге начато расследование обстоятельств перестрелки на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, в ходе которой было ранено три человека, один из них — сотрудник полиции.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: «разбой» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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Все началось с ограбления ювелирного салона на проспекте Большевиков. В магазин ворвались вооруженные мужчины, угрожая оружием сотрудникам и охране, они собрали украшения и скрылись.

Сотрудники салона сразу же позвонили в полицию и передали приметы нападавших, среди прочего описали и машину, на которой они уехали. Как и положено в таких случаях, полиция объявил план «Перехват», всем патрульным тут же сообщили о подозрительном автомобиле.

Один из нарядов заметил подходящую под описание машину на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, стражи порядка потребовали, чтобы автомобиль остановился. Но у находящихся в машине людей были другие планы: они попытались уйти от погони и открыли стрельбу.

Тогда полицейские стали стрелять в ответ. В ходе перестрелки ранение в ногу получил один из стражей порядка. Сейчас он, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, госпитализирован. Опасности для его жизни нет.

Также ранения получили двое гангстеров. Они доставлены в больницу, возле их палат дежурят полицейские.

Обстоятельства этой истории изучают следователи из управления по расследованию особо важных дел. Они пришли к предварительному выводу, что полицейские при задержании действовали строго в рамках законодательства.

В ГУ МВД добавляют, что гангстеров было трое. Один из них смог скрыться во время перестрелки и сейчас его ищут по всему городу.

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