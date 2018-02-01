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09:37 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны подробности прорыва трубы на Волгоградской

На месте прорыва водопроводных сетей на улице Волгоградской в Кировском округе Омска работает аварийная бригада «Омсководоканала».

Об этом «СуперОмску» сообщили в администрации города. Ремонтники занимаются ликвидацией последствий выхода воды на поверхность. Делается все возможное, чтобы избежать образования гололеда.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 1 февраля на улице Волгоградской в районе дома № 26 — А произошел прорыв трубы. Это не первая коммунальная авария в этом районе нынешней зимой. в январе на улице Волгоградской произошел прорыв водопровода. Тогда десятки машин оказались в ледяном плену, а улица превратилась в каток.

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