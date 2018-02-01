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10:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Специалисты будут не менее недели восстанавливать Мызинский мост в Нижнем Новгороде после повреждения деформационного шва

Специалисты будут не менее недели восстанавливать Мызинский мост в Нижнем Новгороде после повреждения деформационного шва. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 1 февраля 2018 года со ссылкой на замглавы администрации Александра Герасименко.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

По словам Герасименко, повреждение деформационного шва моста со стороны улицы Ларина обнаружили вечером 31 января работники подрядной организации, занимающейся содержанием покрытия переправы. Они сразу же сообщили об этом в управление ГО ЧС и департамент транспорта и связи.

«Сотрудники ГИБДД оперативно выехали на место, и после предварительного осмотра деформационного шва было принято решение об ограничении движения по Мызинскому мосту. Более детальную оценку текущего состояния деформационного шва пока дать сложно. В моем понимании его повреждение связано с воздействием на мост крупногабаритного транспорта. Говоря простым языком, шов просто вырвало», — сказал замглавы горадминистрации.

Герасименко уточнил, что на восстановление деформационного шва потребуется не менее недели. «Утром, 1 февраля на объекте появятся сотрудники специализированной организации, которые проведут доскональное обследование шва и немедленно приступят к восстановительным работам. В течение этого времени движение по Мызинскому мосту будет ограничено. Половину переправы до восстановления деформационного шва придется закрыть. По второй части моста движение транспорта будет организовано по одной полосе в обоих направлениях. Мы просим нижегородцев, исходя из той ситуации, которая сложилась на Мызинском мосту, выбирать альтернативные маршруты поездок», — отметил он. Герасименко заверил, что опасности для автомобилистов и конструкций моста нет.

Напомним, в декабре 2017 года московское АО «Ремонт мостов и тоннелей» получило право на ремонт Мызинского моста. Работы, согласно контракту, должны завершиться 25 декабря 2018 года. Стоимость ремонта составляет 408,5 млн рублей.

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