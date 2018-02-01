Водитель-самоучка сбил хабаровчанку на пешеходном переходе
Женщина попала в реанимацию.
Женщина попала в реанимацию.
В среду на улице Павла Морозова водитель «Дайхацу Мув» сбил на пешеходном переходе 53-летнюю хабаровчанку. Пострадавшую медики доставили в больницу, где у нее обнаружили перелом костей таза, а также множественные травмы туловища и лица. Женщину поместили в реанимацию, сообщает портал «Губерния».
К «зебре» автолюбитель он приближался со стороны центра города. За секунду до удара он энергично перестроился из первого ряда во второй. Как рассказал мужчина, этот маневр был вынужденным — он слишком поздно заметил, что ехавший перед ним автомобиль затормозил.
Пострадавшая
Шофер машины, которую объезжал нарушитель, остался на месте аварии. Он объяснил, что затормозил перед «зеброй», пропуская женщину, и остановка вовсе не была резкой.
Правила обязывают водителя снижать скорость перед пешеходным переходом, однако знал ли об этом управлявший «Мувом» 26-летний горожанин — большой вопрос. Как оказалось, прав он никогда не получал и в автошколе не учился. Машину для поездки по личным делам молодой человек взял у матери. Протокол автоинспекторы составили и на нее — за передачу управления человеку, не имеющему водительского удостоверения. И матери, и сыну грозят 30-тысячные штрафы — в дополнение к ответственности за травмы, причиненные пешеходу.