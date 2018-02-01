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09:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Водитель-самоучка сбил хабаровчанку на пешеходном переходе

Женщина попала в реанимацию.

Источник: Губерния онлайн

В среду на улице Павла Морозова водитель «Дайхацу Мув» сбил на пешеходном переходе 53-летнюю хабаровчанку. Пострадавшую медики доставили в больницу, где у нее обнаружили перелом костей таза, а также множественные травмы туловища и лица. Женщину поместили в реанимацию, сообщает портал «Губерния».

К «зебре» автолюбитель он приближался со стороны центра города. За секунду до удара он энергично перестроился из первого ряда во второй. Как рассказал мужчина, этот маневр был вынужденным — он слишком поздно заметил, что ехавший перед ним автомобиль затормозил.

Пострадавшая какое-то время проехала на смятом ударом капоте, а затем упала на асфальт. Иномарка остановилась в 16 метрах от пешеходного перехода. Виновным в ДТП водитель «Дайхацу» себя не считал.

Шофер машины, которую объезжал нарушитель, остался на месте аварии. Он объяснил, что затормозил перед «зеброй», пропуская женщину, и остановка вовсе не была резкой.

Правила обязывают водителя снижать скорость перед пешеходным переходом, однако знал ли об этом управлявший «Мувом» 26-летний горожанин — большой вопрос. Как оказалось, прав он никогда не получал и в автошколе не учился. Машину для поездки по личным делам молодой человек взял у матери. Протокол автоинспекторы составили и на нее — за передачу управления человеку, не имеющему водительского удостоверения. И матери, и сыну грозят 30-тысячные штрафы — в дополнение к ответственности за травмы, причиненные пешеходу.

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