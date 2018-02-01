Водитель-самоучка сбил хабаровчанку на пешеходном переходе

Источник: Губерния онлайн

В среду на улице Павла Морозова водитель «Дайхацу Мув» сбил на пешеходном переходе 53-летнюю хабаровчанку. Пострадавшую медики доставили в больницу, где у нее обнаружили перелом костей таза, а также множественные травмы туловища и лица. Женщину поместили в реанимацию, сообщает портал «Губерния».

К «зебре» автолюбитель он приближался со стороны центра города. За секунду до удара он энергично перестроился из первого ряда во второй. Как рассказал мужчина, этот маневр был вынужденным — он слишком поздно заметил, что ехавший перед ним автомобиль затормозил.

Пострадавшая какое-то время проехала на смятом ударом капоте, а затем упала на асфальт. Иномарка остановилась в 16 метрах от пешеходного перехода. Виновным в ДТП водитель «Дайхацу» себя не считал.

Шофер машины, которую объезжал нарушитель, остался на месте аварии. Он объяснил, что затормозил перед «зеброй», пропуская женщину, и остановка вовсе не была резкой.