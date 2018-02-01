Замглавы Новопокровского района будут судить за непригодное жилье для сирот
Прокуратура провела проверку в администрации Новопокровского района и нашла нарушения в закупке жилья для
Прокуратура провела проверку в администрации Новопокровского района и нашла нарушения в закупке жилья для
Установлено, что первый заместитель главы района утвердила документ, по которому цены на квартиры были завышены. Но, несмотря на большую стоимость, приобретаемое жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам.
— Комиссия нашла множественные нарушения и дефекты, о которых подозреваемая была уведомлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Теперь
Следствие завело на женщину уголовное дело. Кроме того, ей вынесли представление об устранении этих нарушений.