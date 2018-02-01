Замглавы Новопокровского района будут судить за непригодное жилье для сирот

Установлено, что первый заместитель главы района утвердила документ, по которому цены на квартиры были завышены. Но, несмотря на большую стоимость, приобретаемое жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам.

— Комиссия нашла множественные нарушения и дефекты, о которых подозреваемая была уведомлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Теперь из-за халатности замглавы бюджету Краснодарского края причинен ущерб, а дети-сироты остались без нормального жилья.