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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Замглавы Новопокровского района будут судить за непригодное жилье для сирот

Прокуратура провела проверку в администрации Новопокровского района и нашла нарушения в закупке жилья для детей-сирот.

Установлено, что первый заместитель главы района утвердила документ, по которому цены на квартиры были завышены. Но, несмотря на большую стоимость, приобретаемое жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам.

— Комиссия нашла множественные нарушения и дефекты, о которых подозреваемая была уведомлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Теперь из-за халатности замглавы бюджету Краснодарского края причинен ущерб, а дети-сироты остались без нормального жилья.

Следствие завело на женщину уголовное дело. Кроме того, ей вынесли представление об устранении этих нарушений.

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