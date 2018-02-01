Мужчина насмерть замерз в Новосибирской области
Фотография мертвого мужчины у школы в Коченевском районе взволновала интернет. Комментаторы в социальных сетях делятся догадками о случившемся, выдвигая различные версии.
Фотография мертвого мужчины у школы в Коченевском районе взволновала интернет. Комментаторы в социальных сетях делятся догадками о случившемся, выдвигая различные версии.
В поселке Чик у забора школы № 7 на улице Школьной обнаружено тело мужчины, сообщает «АСТ 54». Тело было обнаружено накануне днем, и личность погибшего уже установлена. По предварительным данным от
Пользователи социальных сетей высказали предположение, что тело якобы находилось у забора на протяжении двух дней. «Два дня лежал и всем было все равно», — обсуждают в соцсетях происшествие.
Установившаяся в регионе холодная погода стала причиной всплеска случаев переохлаждений и обморожений. Более 30 новосибирцам был поставлен диагноз «обморожение», нескольким пострадавшим понадобилось лечение в стационаре. Врачи отметили, что в основном у пациентов с обморожениями пострадали кисти и стопы, сообщили в министерстве здравоохранении Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла в одном из районов Новосибирской области: полуторагодовалый малыш отправился искать свою мать в новогоднюю ночь и замерз. Шансов выжить у ребенка не было: ночью температура воздуха опускалась до 23,8 градусов ниже нуля, а из одежды на мальчике была только футболка. Смерть наступила в результате переохлаждения.