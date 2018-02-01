Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Родители будущих первоклассников стоят в очередях по всей России
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Украинцы чемоданами везут в Крым тушенку - СМИ
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Похудевшая Пугачева носит джинсы подросткового размера - СМИ
Жена Маликова показала фото с новорожденным сыном
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
10:00 (мск), источник: VN.ru

Мужчина насмерть замерз в Новосибирской области

Фотография мертвого мужчины у школы в Коченевском районе взволновала интернет. Комментаторы в социальных сетях делятся догадками о случившемся, выдвигая различные версии.

В поселке Чик у забора школы № 7 на улице Школьной обнаружено тело мужчины, сообщает «АСТ 54». Тело было обнаружено накануне днем, и личность погибшего уже установлена. По предварительным данным от пресс-службы ГУ МВД по НСО, мужчина скончался от переохлаждения. Все обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что тело якобы находилось у забора на протяжении двух дней. «Два дня лежал и всем было все равно», — обсуждают в соцсетях происшествие.

Установившаяся в регионе холодная погода стала причиной всплеска случаев переохлаждений и обморожений. Более 30 новосибирцам был поставлен диагноз «обморожение», нескольким пострадавшим понадобилось лечение в стационаре. Врачи отметили, что в основном у пациентов с обморожениями пострадали кисти и стопы, сообщили в министерстве здравоохранении Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла в одном из районов Новосибирской области: полуторагодовалый малыш отправился искать свою мать в новогоднюю ночь и замерз. Шансов выжить у ребенка не было: ночью температура воздуха опускалась до 23,8 градусов ниже нуля, а из одежды на мальчике была только футболка. Смерть наступила в результате переохлаждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
За 150 тысяч рублей «спасла» внука бабушка в Куйбышеве
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь