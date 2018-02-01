Мужчина насмерть замерз в Новосибирской области

В поселке Чик у забора школы № 7 на улице Школьной обнаружено тело мужчины, сообщает «АСТ 54». Тело было обнаружено накануне днем, и личность погибшего уже установлена. По предварительным данным от пресс-службы ГУ МВД по НСО, мужчина скончался от переохлаждения. Все обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что тело якобы находилось у забора на протяжении двух дней. «Два дня лежал и всем было все равно», — обсуждают в соцсетях происшествие.

Установившаяся в регионе холодная погода стала причиной всплеска случаев переохлаждений и обморожений. Более 30 новосибирцам был поставлен диагноз «обморожение», нескольким пострадавшим понадобилось лечение в стационаре. Врачи отметили, что в основном у пациентов с обморожениями пострадали кисти и стопы, сообщили в министерстве здравоохранении Новосибирской области.