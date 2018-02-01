Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Куркума помогает пожилым
Жену Тарасова поздравляют с беременностью
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Украинцы чемоданами везут в Крым тушенку - СМИ
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Похудевшая Пугачева носит джинсы подросткового размера - СМИ
Жена Маликова показала фото с новорожденным сыном
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
12«Синее кровавое суперлуние»
10:05 (мск), источник: РИА Новости

В Омске пять жилых домов и школа остались без воды

НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Пять жилых домов и школа утром в четверг остались без воды из-за порыва водопровода в Омске, также водой подтопило улицу; ликвидировать аварию планируется к вечеру, сообщает «Омскводоканал».

Источник: РИА Новости

В компании пояснили, что утром в диспетчерскую предприятия поступила заявка о порыве водопровода в районе улицы Волгоградская. В соцсетях очевидцы сообщают, что вода растеклась по улице.

«Уже в 09.05 (06.05 мск) бригада аварийно-восстановительных работ перекрыла поврежденный трубопровод, прекратив излив воды на прилегающую территорию. Для проведения ремонтных работ на чугунном трубопроводе диаметром 250 мм ограничено водоснабжение пяти жилых домов и школы», — приводятся в комментарии слова директора по производству «Омскводоканала» Павла Козлова.

Для жителей отключенных домов обеспечен подвоз воды на машине. Специалисты аварийных бригад готовят место проведения восстановительных работ, параллельно ведется очистка проезжей части от воды. В компании сообщают, что к 13.00 (10.00 мск) автомагистраль будет очищена и обработана песко-соляной смесью. Планируемое время устранения повреждения водопровода — 22.00 (19.00 мск). Температура воздуха в Омске — минус 20 градусов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске пять жилых домов и школа остались без воды
В Омске выпал черный снег
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь