В Омске пять жилых домов и школа остались без воды

Источник: РИА Новости

В компании пояснили, что утром в диспетчерскую предприятия поступила заявка о порыве водопровода в районе улицы Волгоградская. В соцсетях очевидцы сообщают, что вода растеклась по улице.

«Уже в 09.05 (06.05 мск) бригада аварийно-восстановительных работ перекрыла поврежденный трубопровод, прекратив излив воды на прилегающую территорию. Для проведения ремонтных работ на чугунном трубопроводе диаметром 250 мм ограничено водоснабжение пяти жилых домов и школы», — приводятся в комментарии слова директора по производству «Омскводоканала» Павла Козлова.