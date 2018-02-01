В Омске пять жилых домов и школа остались без воды
НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Пять жилых домов и школа утром в четверг остались без воды
НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Пять жилых домов и школа утром в четверг остались без воды
В компании пояснили, что утром в диспетчерскую предприятия поступила заявка о порыве водопровода в районе улицы Волгоградская. В соцсетях очевидцы сообщают, что вода растеклась по улице.
«Уже в 09.05 (06.05 мск) бригада
Для жителей отключенных домов обеспечен подвоз воды на машине. Специалисты аварийных бригад готовят место проведения восстановительных работ, параллельно ведется очистка проезжей части от воды. В компании сообщают, что к 13.00 (10.00 мск) автомагистраль будет очищена и обработана