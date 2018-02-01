В Апшеронском районе при столкновении машин погибли два человека
В Апшеронском районе произошло смертельное ДТП.
В Апшеронском районе произошло смертельное ДТП.
Авария случилась на 32-м км трассы Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, местная жительница за рулем Nissan выехала на встречку и столкнулась с Mercedes под управлением жительницы Краснодара, сообщили порталу Юга.ру в
Скончались водитель и пассажир Nissan, второго водителя госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.