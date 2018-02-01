Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Жену Тарасова поздравляют с беременностью
США показали еще видео перехвата разведчика США российским Су-27
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Что изменится в жизни россиян с 1 февраляГлавные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров, автомобилистов и всех остальных граждан с началом февраля
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Сын Олега Табакова объяснил решение покинуть Россию
Сын Влада Листьева: У меня украли детство
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Похудевшая Пугачева носит джинсы подросткового размера - СМИ
Жена Маликова показала фото с новорожденным сыном
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
12«Синее кровавое суперлуние»
09:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Апшеронском районе при столкновении машин погибли два человека

В Апшеронском районе произошло смертельное ДТП.

Авария случилась на 32-м км трассы Белореченск — Апшеронск. По предварительным данным, местная жительница за рулем Nissan выехала на встречку и столкнулась с Mercedes под управлением жительницы Краснодара, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Скончались водитель и пассажир Nissan, второго водителя госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Одноглазый грузовик и Пшадская дева. Легенды Краснодарского края
Самый точный гороскоп на 2018 год
Резервный фонд прекратил свое существование
«Вышли без флага и гимна и всех обыграли»
Выявлены хищения в авиакомпании, обслуживающей первых лиц России
США опубликовали новые видео перехвата самолета российским Су-27
Злоупотреблениям «микродолями» в квартирах хотят положить конец
Россияне атаковали японского дизайнера и объявили его гением
Парламент Польши запретил «бандеровскую идеологию»
Спорт
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии» Время и стратегия больше ничего не значат
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь