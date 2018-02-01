Иномарка сбила пенсионерку на «зебре» в центре Ростова-на-Дону
Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в центре
Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в центре
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 31 января в 19.30 на перекрестке улицы Пушкинской и проспекта Чехова.
По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка с травмами доставлена в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.