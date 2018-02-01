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09:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка сбила пенсионерку на «зебре» в центре Ростова-на-Дону

Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 31 января в 19.30 на перекрестке улицы Пушкинской и проспекта Чехова.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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