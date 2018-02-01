Источник: Вести - Новосибирск

СК начал проверку после смерти троих мужчин в гараже в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне вечером в МАСС позвонила женщина и заявила, что муж поздно вечером позвонил ей и сказал, что поставил машину в гараж. Проснувшись в 2 часа ночи, женщина не увидела супруга рядом и позвонила на его телефон, который не отвечал.

Спасатели отправились к гаражам на улице Солидарности. Дверь гаража была закрыта, слышался шум двигателя заведённого автомобиля.

«Спасатели МАСС оперативно развернули гидравлическую станцию и включились в дыхательные аппараты. С помощью гидравлики и шанцевого инструмента вскрыли дверь гаража и обнаружили в заведённом автомобиле трёх мужчин без признаков жизни, на вид около 40 лет», — отметили в службе.

По данным пресс-службы СК, погибшим 32 года, 33 года и 38 лет.

«В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили следователи.