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09:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК начал проверку после смерти троих мужчин в гараже в Новосибирске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

СК начал проверку после смерти троих мужчин в гараже в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне вечером в МАСС позвонила женщина и заявила, что муж поздно вечером позвонил ей и сказал, что поставил машину в гараж. Проснувшись в 2 часа ночи, женщина не увидела супруга рядом и позвонила на его телефон, который не отвечал.

Спасатели отправились к гаражам на улице Солидарности. Дверь гаража была закрыта, слышался шум двигателя заведённого автомобиля.

«Спасатели МАСС оперативно развернули гидравлическую станцию и включились в дыхательные аппараты. С помощью гидравлики и шанцевого инструмента вскрыли дверь гаража и обнаружили в заведённом автомобиле трёх мужчин без признаков жизни, на вид около 40 лет», — отметили в службе.

По данным пресс-службы СК, погибшим 32 года, 33 года и 38 лет.

«В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили следователи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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