СК начал проверку после смерти троих мужчин в гараже в Новосибирске
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в
СК начал проверку после смерти троих мужчин в гараже в Новосибирске, об этом сообщает
Напомним, накануне вечером в МАСС позвонила женщина и заявила, что муж поздно вечером позвонил ей и сказал, что поставил машину в гараж. Проснувшись в 2 часа ночи, женщина не увидела супруга рядом и позвонила на его телефон, который не отвечал.
Спасатели отправились к гаражам на улице Солидарности. Дверь гаража была закрыта, слышался шум двигателя заведённого автомобиля.
«Спасатели МАСС оперативно развернули гидравлическую станцию и включились в дыхательные аппараты. С помощью гидравлики и шанцевого инструмента вскрыли дверь гаража и обнаружили в заведённом автомобиле трёх мужчин без признаков жизни, на вид около 40 лет», — отметили в службе.
По данным
«В настоящее время назначены
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.