Следствие заинтересовалось воспитательницей екатеринбургского детсада, бившей детей ложкой и запрещавшей им ходить в туалет

В следственные органы поступила информация о том, что в одном из детских садов сотрудница детсада практикует недозволенные методы воспитания с применением физического и психологического насилия.

Следователи опросят работников дошкольного образовательного учреждения, родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала эта воспитательница, будут изучены необходимые документы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в одном из детских садов микрорайона Компрессорный воспитательница била детей столовой ложкой, насильно засовывала им еду в рот, запрещала ходить в туалет во время тихого часа. Также провинившихся воспитанников женщина сажала на шкафчики. Кроме того, воспитатель использовала собачьи команды при обращении с детьми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, речь идет о детском саде № 473. В настоящее время проводится психологическое освидетельствование детей, чтобы установить, действительно ли в отношении них совершались противоправные действия.

Кроме того, по данным прокуратуры, воспитатель работала в детсаду один год, не имея необходимой квалификацию. Установлено, что женщину на должность воспитателя назначила в ноябре 2016 года заведующая детсадом.

«На момент проверки у воспитателя отсутствовало высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», — говорится в сообщении.