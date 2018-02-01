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09:51 (мск), источник: Интерфакс

Следствие заинтересовалось воспитательницей екатеринбургского детсада, бившей детей ложкой и запрещавшей им ходить в туалет

Екатеринбург. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о грубом обращении с воспитанниками одного из детских садов города, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в четверг.

В следственные органы поступила информация о том, что в одном из детских садов сотрудница детсада практикует недозволенные методы воспитания с применением физического и психологического насилия.

Следователи опросят работников дошкольного образовательного учреждения, родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала эта воспитательница, будут изучены необходимые документы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в одном из детских садов микрорайона Компрессорный воспитательница била детей столовой ложкой, насильно засовывала им еду в рот, запрещала ходить в туалет во время тихого часа. Также провинившихся воспитанников женщина сажала на шкафчики. Кроме того, воспитатель использовала собачьи команды при обращении с детьми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, речь идет о детском саде № 473. В настоящее время проводится психологическое освидетельствование детей, чтобы установить, действительно ли в отношении них совершались противоправные действия.

Кроме того, по данным прокуратуры, воспитатель работала в детсаду один год, не имея необходимой квалификацию. Установлено, что женщину на должность воспитателя назначила в ноябре 2016 года заведующая детсадом.

«На момент проверки у воспитателя отсутствовало высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой. По требованию надзорного ведомства заведующей детсадом объявлен «выговор». Воспитатель же переведена на должность кастелянши детского сада.

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