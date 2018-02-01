В Омске четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком
В Советском округе грузовик ЗИЛ столкнулся с пассажирской «Газелью».
В Советском округе грузовик ЗИЛ столкнулся с пассажирской «Газелью».
Сегодня около 10:50 на перекрестке улицы Доковской и проспекта Мира грузовик ЗИЛ врезался в пассажирский микроавтобус Ford Transit.
В момент аварии в маршрутке находилось четыре пассажира.
Как стало известно Om1.ru, всем пострадавшим понадобилась помощь врачей. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.