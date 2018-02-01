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09:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком

В Советском округе грузовик ЗИЛ столкнулся с пассажирской «Газелью».

Сегодня около 10:50 на перекрестке улицы Доковской и проспекта Мира грузовик ЗИЛ врезался в пассажирский микроавтобус Ford Transit.

В момент аварии в маршрутке находилось четыре пассажира.

Как стало известно Om1.ru, всем пострадавшим понадобилась помощь врачей. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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