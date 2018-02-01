В Санкт-Петербурге в здании «Ленфильма» произошел пожар
Площадь пожара на улице Тамбасова составила 800 квадратных метров.
Площадь пожара на улице Тамбасова составила 800 квадратных метров.
Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на улице Тамбасова, 5 в Красносельском районе
Сообщение о пожаре поступило 1 февраля в 1:45 на телефон «01». Возгорание произошло в четырехэтажном сооружении
В 04:05 ранг пожара был повышен до № 2, в 5:00 огонь локализован. В 5:35 пожарные приступили к проливке и разборке конструкций, сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара привлекались 80 сотрудников ГУ МЧС.
По данным 78.ru, здание, в котором произошел пожар, принадлежит киностудии «Ленфильм», однако сейчас оно сдается в аренду.