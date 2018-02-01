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09:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в здании «Ленфильма» произошел пожар

Площадь пожара на улице Тамбасова составила 800 квадратных метров.

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на улице Тамбасова, 5 в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило 1 февраля в 1:45 на телефон «01». Возгорание произошло в четырехэтажном сооружении II-й степени огнестойкости. Горели арендованные складские помещения на четвертом этаже и кровля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 04:05 ранг пожара был повышен до № 2, в 5:00 огонь локализован. В 5:35 пожарные приступили к проливке и разборке конструкций, сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара привлекались 80 сотрудников ГУ МЧС.

По данным 78.ru, здание, в котором произошел пожар, принадлежит киностудии «Ленфильм», однако сейчас оно сдается в аренду.

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