Под Волгоградом фургон, сдавая назад, сбил пенсионерку
Два пешехода за минувшие сутки оказались под колесами авто. И оба
Два пешехода за минувшие сутки оказались под колесами авто. И оба
Так, в Городищенском районе 57-летнюю женщину сбил фургон буквально у собственного дома. 31-летний водитель «ГАЗ-2824NE», двигаясь задним ходом по улице Прямой, просто не заметил пенсионерку. В результате женщина получила травмы и ее увезли в больницу.
А в Советском районе Волгограда на больничной койке оказался 55-летний пешеход. И опять же по вине водителя. На этот раз