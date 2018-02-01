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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом фургон, сдавая назад, сбил пенсионерку

Два пешехода за минувшие сутки оказались под колесами авто. И оба из-за горе-водителей, которые плохо следят за дорогой.

Так, в Городищенском районе 57-летнюю женщину сбил фургон буквально у собственного дома. 31-летний водитель «ГАЗ-2824NE», двигаясь задним ходом по улице Прямой, просто не заметил пенсионерку. В результате женщина получила травмы и ее увезли в больницу.

А в Советском районе Волгограда на больничной койке оказался 55-летний пешеход. И опять же по вине водителя. На этот раз из-за 33-летней автоледи. Женщина ехала за рулем «Рено Сандеро» по Университетскому проспекту в сторону Кировского района и так разогналась, что не смогла вовремя затормозить перед пешеходом. Хотя тот, к слову, переходил дороге по пешеходному переходу, пусть даже не регулируемому. Это случилось примерно в 17.45. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу, уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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