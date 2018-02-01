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10:23 (мск), источник: Губерния онлайн

«Трудолюбивый» вор предстанет перед судом в Хабаровске

По версии следователей, уголовник только за одну ночь обчистил пять разных организаций.

В Индустриальном районном суде Хабаровска начинается процесс над 36-летним хабаровчанином, который, по данным следствия, вскоре после освобождения из колонии совершил блиц-серию краж в торговых павильонах, автомастерских и офисных помещениях, сообщает портал «Губерния».

Судя по материалам дела, мужчина — образец трудолюбия. В сентябре прошлого года только за одну ночь вор побывал в пяти различных организациях. Искал мужчина деньги, цифровую технику и просто что-нибудь съедобное. Рейд он начал с магазина автозапчастей «Железяка», расположенного на улице Павла Морозова. Уголовник похитил из кассы 30 тысяч рублей и скрылся до приезда экипажа ЧОПа. Следующим пунктом в списке стала автомастерская «Ай-Кар» на улице Радищева. В автосервисе мужчина отыскал кассовый аппарат и, забрав его с собой, ушел. Денег ему не досталось: наличные хранились в другом месте. Той же ночью вор наведался в продуктовый магазин, аптеку и еще один торговый павильон, откуда вынес спиртное стоимостью четыре тысячи рублей.

Схватили подозреваемого в октябре — после очередной кражи. На улице Краснореченской мужчина пробрался в офисное здание. Денег он не нашел. Из ценного ему удалось похитить лишь фотоаппарат стоимостью шесть тысяч рублей, который принадлежал продавцу.

«В краевом центре он нигде не работал и проживал на съемной квартире. Во время следственных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли обувь, в которой фигурант совершал преступления, компактный лом и похищенный фотоаппарат», — рассказал старший специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Полицейские сумели доказать причастность подозреваемого к восьми кражам с ущербом 280 тысяч рублей. Уроженец одного из сел района имени Лазо отбывал сроки за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из колонии вор освободился весной 2017 года. За серию краж ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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