«Трудолюбивый» вор предстанет перед судом в Хабаровске
По версии следователей, уголовник только за одну ночь обчистил пять разных организаций.
По версии следователей, уголовник только за одну ночь обчистил пять разных организаций.
В Индустриальном районном суде Хабаровска начинается процесс над 36-летним хабаровчанином, который, по данным следствия, вскоре после освобождения из колонии совершил
Схватили подозреваемого в октябре — после очередной кражи. На улице Краснореченской мужчина пробрался в офисное здание. Денег он не нашел. Из ценного ему удалось похитить лишь фотоаппарат стоимостью шесть тысяч рублей, который принадлежал продавцу.
«В краевом центре он нигде не работал и проживал на съемной квартире. Во время следственных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли обувь, в которой фигурант совершал преступления, компактный лом и похищенный фотоаппарат», — рассказал старший специалист
Полицейские сумели доказать причастность подозреваемого к восьми кражам с ущербом 280 тысяч рублей. Уроженец одного из сел района имени Лазо отбывал сроки за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из колонии вор освободился весной 2017 года. За серию краж ему грозит до пяти лет лишения свободы.