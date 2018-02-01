«Трудолюбивый» вор предстанет перед судом в Хабаровске

Судя по материалам дела, мужчина — образец трудолюбия. В сентябре прошлого года только за одну ночь вор побывал в пяти различных организациях. Искал мужчина деньги, цифровую технику и просто что-нибудь съедобное. Рейд он начал с магазина автозапчастей «Железяка», расположенного на улице Павла Морозова. Уголовник похитил из кассы 30 тысяч рублей и скрылся до приезда экипажа ЧОПа. Следующим пунктом в списке стала автомастерская «Ай-Кар» на улице Радищева. В автосервисе мужчина отыскал кассовый аппарат и, забрав его с собой, ушел. Денег ему не досталось: наличные хранились в другом месте. Той же ночью вор наведался в продуктовый магазин, аптеку и еще один торговый павильон, откуда вынес спиртное стоимостью четыре тысячи рублей.