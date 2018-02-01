Трое пострадали: на трассе «Дон» женщина за рулем Hyundai протаранила отбойник и врезалась в грузовик

На месте происшествия работали автоинспекторы, предварительно известно следующее: 40-летняя женщина на Hyundai Solaris, двигаясь по трассе «Дон», не справилась с управлением. Иномарка врезалась в отбойник, установленный между встречными полосами, после чего ее отбросило на попутный грузовик Volvo. По факту аварии начата проверка.

— Пострадали три человека: водитель легкового автомобиля и два пассажира (20-летний парень и 37-летняя женщина), — рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в областной автоинспекции, добавляя, что авария случилась при «сложных дорожных условиях». Донская автоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными во время непогоды и гололеда. Надо строго соблюдать правила дорожного движения.