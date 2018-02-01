Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Куркума помогает пожилым
Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
17:25 (мск), источник: Югополис

Сочинского чиновника задержали при получении крупной взятки

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации Хостинского внутригородского района Сочи. Он подозревается в покушении на получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2017 года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить на территории района шесть торговых точек на предновогодний период. Начальник отдела районной администрации пояснил, что готов оказать содействие, но ему необходимо передать 30 тысяч рублей за каждую торговую точку, а всего 180 тысяч, за бездействие в выявлении фактов несанкционированной нестационарной торговли, а также общее покровительство. Деньги он потребовал передать через посредника. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СКР по региону.

26 декабря заявитель встретился с посредником, действовавшим по указанию чиновника и не осведомленного о преступном плане, и передал требуемую сумму. После получения денег дальнейшие действия чиновника были пресечены оперативными сотрудниками, действовавшими по поручению следователя.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Экс-губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь