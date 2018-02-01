Сочинского чиновника задержали при получении крупной взятки

По версии следствия, в декабре 2017 года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить на территории района шесть торговых точек на предновогодний период. Начальник отдела районной администрации пояснил, что готов оказать содействие, но ему необходимо передать 30 тысяч рублей за каждую торговую точку, а всего 180 тысяч, за бездействие в выявлении фактов несанкционированной нестационарной торговли, а также общее покровительство. Деньги он потребовал передать через посредника. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление СКР по региону.