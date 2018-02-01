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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде работница почты обманула интернет-магазин на 280 тысяч рублей

Статус подозреваемой по двум уголовным делам о мошенничествах приобрела 28-летняя жительница Калининграда.

Работница одного из почтовых отделений додумалась до простого, но эффективного способа на халяву пополнить свой гардероб. Под вымышленными именами 28-летняя женщина делала заказы в интернет-магазине одежды и обуви, выбирая брендовые модели. Из приходивших на место работы махинаторши посылок калининградка забирала дорогостоящие товары, а вот извещения об оплате просто уничтожала.

Как бы то ни было, калининградка успела приодеться и обуться на 280 тысяч с лишком рублей, прежде чем схемой заинтересовались полицейские. В отношении дебютантки (до этого в криминале не замеченной) возбудили сразу два уголовных дела по одной статье УК РФ «Мошенничество». И вполне вероятно, почтальонке вскоре придется сменить модные шмотки на зэковскую робу.

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