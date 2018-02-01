У жителя Ростовской области угнали машину, когда он пошел в магазин
В Ростовской области задержали подозреваемого в угоне автомобиля.
В Ростовской области задержали подозреваемого в угоне автомобиля.
Как рассказали в полиции, тревогу поднял хозяин «шестерки». Житель Белой Калитвы рассказал стражам порядка, что решил на секундочку заскочить в магазин, оставив свою машину у входа, а когда вернулся — от автомобиля и след простыл. Ориентировка на машину была тут же распространена по городу.
— В результате необходимых мероприятий по раскрытию данного преступления сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего местного жителя, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Подозреваемый признался, что проходя мимо автомобиля, увидел в замке ключи зажигания. Он тут же подался такому искушению. Теперь местный житель, ранее уже судимый за проникновение в чужое жилище, фигурант уголовного дела. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.