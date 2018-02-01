Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
44-летняя Наташа Королева выглядит как подросток
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
СМИ: Порошенко оконфузился с некрологом "1 космонавту Украины"
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
СМИ: Турецкий надувной танк обманул ПТРК курдов в Сирии — видео
СМИ: Увидев корабль РФ, авианосец США покинул базу
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидцев стрельбы в районе торгового центра «Лермонтов» разыскивают в Иркутске

28 января там едва не застрелили 24-летнего иркутянина.

Иркутские следователи просят откликнуться всех очевидцев стрельбы возле торгового центра «Лермонтов», где 28 января неизвестные едва не застрелили 24-летнего парня. Напомним, в тот день, около 19.30−20.00 часов, из-за этой стрельбы на улице Лермонтова прямо напротив торгового центра произошло ДТП с участием трех автомобилей.

— Также просим откликнуться владельцев машин, оборудованных видеорегистраторами, которые вечером 28 января находились или проезжали в районе торгового центра «Лермонтов», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что по факту стрельбы, следователями уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Донецке обстреляли кабинет министра обороны республики
Журналистка сообщила, что родила ребенка от Александра Абдулова
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Экс-губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь