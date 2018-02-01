Очевидцев стрельбы в районе торгового центра «Лермонтов» разыскивают в Иркутске

Иркутские следователи просят откликнуться всех очевидцев стрельбы возле торгового центра «Лермонтов», где 28 января неизвестные едва не застрелили 24-летнего парня. Напомним, в тот день, около 19.30−20.00 часов, из-за этой стрельбы на улице Лермонтова прямо напротив торгового центра произошло ДТП с участием трех автомобилей.

— Также просим откликнуться владельцев машин, оборудованных видеорегистраторами, которые вечером 28 января находились или проезжали в районе торгового центра «Лермонтов», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.