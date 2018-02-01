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17:16 (мск), источник: Кубань 24

В Армавире пассажир такси напал на женщину-водителя и угнал машину

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.

В полицию обратилась местная жительница, она рассказала, что работает водителем такси. Когда она везла клиента по указанному адресу, мужчина попросил остановить машину недалеко от лесополосы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пассажир напал на женщину и забрал золотые ювелирные украшения. Затем он вытолкнул водителя из автомобиля, пересел за руль и скрылся с места происшествия на машине потерпевшей.

Правоохранители обнаружили автомобиль на обочине дороги недалеко от Армавира. Машину вернули законной владелице.

В ходе розыска личность предполагаемого преступника и его местонахождение установили, им оказался 35-летний местный житель. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что похищенные украшения он продал, а вырученные деньги потратил.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

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