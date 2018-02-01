Более 140 миллионов рублей скрыл от налоговой директор фирмы в Туапсе

Установлено, что мужчина с января 2014 года по февраль 2016 года занимал должность генерального директора организации, занимающейся общестроительными работами по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.

Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в ноябре 2015 года он подготовил и предоставил в налоговый орган уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за III квартал 2015 года, внеся в нее ложные сведения.

В результате противоправных действий мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 141 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.